(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAR - "La Spagna, e l'Europa, sostengono il piano Zelenski per la risoluzione del conflitto poiché riteniamo che possa garantire una pace duratura e giusta. Al contempo il documento cinese, che non è un piano di pace ma un documento di posizionamento sui temi necessari per lavorare alla pace, ha degli spunti che io credo siano di interesse". Lo ha detto il premier spagnloo Pedro Sanchez rispondendo alle domande dei cronisti. "La Cina è una attore globale e la sua voce deve essere ascoltata per trovae un modo per porre fine a questa guerra e per aiutare l'Ucraina a recuperare la sua la sovranità violata da Putin", ha concluso Sanchez. (ANSA).

