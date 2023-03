Dalla Lombardia video sui giorni della pandemia e del lockdown

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - A tre anni dal marzo 2020 Fondazione Fiera e Regione Lombardia hanno realizzato un video per dare voce a uomini e donne che hanno vissuto in prima persona quel periodo critico per la regione, la prima e la più colpita dal Covid in Italia.

Visibile sulla pagina Fb di Fondazione Fiera e su Youtube (https://youtu.be/-w2U0ZWF3pM), il video vuole ricordare il grande impegno e la notevole dedizione con cui uomini e donne hanno affrontato la pandemia sia nelle sue fasi iniziali, sia durante la seconda ondata. A raccontare le proprie storie 11 tra medici, infermieri, operatori sanitari e pazienti. In una ventina di minuti c'è tutto: la solitudine dei malati, la professionalità e l'abnegazione del personale sanitario, lo smarrimento iniziale e la capacità di reagire di fronte ad un evento imprevisto e devastante come la pandemia.

Ma c'è anche il racconto del controllore donna abituata al caos di stazione e treni e che si trova a viaggiare con pochi passeggeri, tutti spaventati, ognuno tendendosi a distanza dagli altri. Un video che vuole quindi essere un tributo a chi ha affrontato quella fase sulla propria pelle e un modo per ricordare anche chi, purtroppo, non ce l'ha fatta, ma mettendo soprattutto in risalto le reazioni di profonda umanità dei singoli messi di fronte ad un evento enorme. (ANSA).