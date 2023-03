Notte fuori casa per 50 in Umbria dopo il sisma

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sono state una cinquantina le persone che hanno passato la notte fuoridalle loro abitazioni tra Umbertide e Pierantonio in Umbria dopo il forte terremoto di ieri. Le persone sono state alloggiate presso due palestre.

La notte è trascorsa in maniera tranquilla senza ulteriori scosse dopo le due forti della gionata di ieri. Proseguono intanto le verifiche dei vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali per fare un quadro dei danni. Oggi intanto resteranno precauzionalmente chiuse le scuole a Umbertide e in gran parte dei comuni della provincia di Perugia, compreso il capoluogo. (ANSA).