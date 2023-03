Terremoto in Umbria, 'paura ma niente panico'

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - "Paura, ma niente panico" a Umbertide, dicono i cittadini, dopo la scossa di magnitudo 4.4 distintamente avvertita dalla popolazione, anche nei comuni limitrofi, intorno alle ore 16.

Molte persone sono scese in strada, ma "la situazione è tranquilla", dicono.

"Il mio palazzo ha tremato fortissimo - spiega un uomo - e le finestre sembrava che dovessero rompersi, ma poi non ci sono stati danni, è tutto è posto".

"E' stata una scossa forte, forse sussultoria - spiega un altro residente - ed è stata anche piuttosto lunga".

L'epicentro è stato registrato nella frazione di Montecastelli, a circa 5 chilometri dalla città di Umbertide, lungo la statale Tiberina che porta a Città di Castello.

Secondo quanto si è appreso in Comune, anche a Città di Castello non si segnalano danni. In corso verifiche tecniche, a cominciare dalle scuole, in tutti i centri vicini. (ANSA).