Veneto Banca: appello, confermata condanna ex ad Consoli

(ANSA) - VENEZIA, 30 GEN - La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vicenzo Consoli, nel processo di secondo grado per il crac dell'istituto di credito.

I giudici hanno ridotto a tre anni di reclusione la pena, rispetto ai quattro inflitti in primo grado, per il capo d'imputazione di ostacolo alla vigilanza. Nel frattempo l'altro reato contestato di falso in prospetto, è andato in prescrizione. (ANSA).