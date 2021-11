Dodici mesi al servizio del Paese nel Calendesercito 2022

"Le competenze dell'Esercito per la sicurezza del cittadino": questo il tema del Calendesercito 2022 che sarà presentato mercoledì, alle 10.30, nella Biblioteca Militare centrale di Palazzo Esercito, a Roma. Dodici mesi di immagini e testimonianze per raccontare le capacità e la versatilità dei militari in grigio-verde nella difesa degli italiani.

"Quest'anno, infatti - viene sottolineato dalla Forza armata - si è scelto di raccontare come l'Esercito sia sempre pronto a intervenire in caso di necessità al servizio del Paese, con le straordinarie capacità sviluppate durante le intense attività addestrative e gli impieghi operativi in ambito internazionale".

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social e sul sito della Forza armata e su ANSA.it Il Calendario sarà presentato dal capo di Stato maggiore dell'Esercito, il generale Pietro Serino, e dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, con la moderazione della giornalista Manuela Moreno.