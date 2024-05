Presidio contro antisemitismo in piazza Scala domenica a Milano

Presidio contro l'antisemitismo domenica in piazza Scala a Milano, davanti alla sede del Comune.

A promuoverlo è, come annunciato in Consiglio comunale, il consigliere dei Riformisti ed esponente della comunità ebraica, Daniele Nahum, candidato con Azione alle elezioni europee. "Dopo l'aggressione ai danni della Brigata ebraica durante il 25 aprile, il pericolo dell'antisemitismo è sempre più preoccupante - spiega Nahum in una nota -. Per questo abbiamo convocato un presidio in risposta a questo clima insopportabile.

Ci vediamo questa domenica in Piazza della Scala, il luogo è ancora da confermare".

L'appello a partecipare è rivolto a tutte le forze politiche.

"Estendiamo l'invito a chiunque voglia unirsi e mi auguro che la lista, di chi si schiera fermamente contro l'antisemitismo sia sempre più ampia", conclude. All'iniziativa hanno già aderito Francesco Ascioti, segretario Azione Milano, Luca Bernardo, capogruppo Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Michela Jesurum, Alessandro Litta Modignani, Associazione milanese pro Israele, Mariangela Padalino capogruppo Noi moderati, Manfredi Palmeri, Lista civica, Davide Romano, direttore Museo Brigata ebraica, Sergio Scalpelli, segretario Italia viva Milano, Rayhane Tabrizi, attivista iraniana, Riccardo Truppo, capogruppo Fratelli d'Italia e Alessandro Verri, capogruppo della Lega.





