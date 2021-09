Figliuolo, raggiunto l'80% delle prime somministrazioni

"Oggi è un bel giorno perchè abbiamo appena raggiunto e di poco superato l'80% delle prime inoculazioni: è un traguardo importante perchè ci dice che fine settembre raggiungeremo 80% di platea interamente vaccinata ovvero 43milioni e 200mila cittadini dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo in visita all'hub vaccinale Amazon a Passo Corese.

"C'è preoccupazione su quel milione e 800mila cittadini tra i 50-59 anni non ancora vaccinato e anche se abbiamo raggiunto l'82% delle prime inoculazioni questo potrebbe non bastare: il mio appello è a queste persone anche se c'è stata una ripresa della campagna vaccinale negli ultimi giorni con oltre 10mila prime inoculazioni al giorno per questa fascia età", ha detto il Commissario per l'emergenza, aggiumgendo: "Si partirà con la terza dose a settembre per gli immunocompromessi, una platea di tre milioni di persone, poi a seguire si andrà sugli anziani e sui sanitari e poi vedremo".