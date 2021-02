Scuola: Marche, da sabato a 6/3 Dad 100% scuole superiori

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Nelle Marche didattica a distanza (Dad) al 100% nelle scuole superiori dal prossimo sabato 27 febbraio e fino al 6 marzo. L'ordinanza, che verrà firmata domani dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, prevedrà lo stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi seconde e terze medie delle province di Ancona e Macerata. Le misure, non ancora formalizzate, sono state decise al termine di una riunione del Tavolo con l'Ufficio scolastico regionale che ha preso atto di un aggravamento del trend dei contagi a livello regionale, in particolare per i giovani, soprattutto nelle province di Ancona e Macerata. (ANSA).