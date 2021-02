Governo: Mario Draghi già premier nel presepe a Napoli

Ha preso posto sugli scaffali tra Biden e Putin la statuina di terracotta di Mario Draghi che, per gli artigiani di San Gregorio Armeno - la strada del presepe napoletano -, è già presidente del Consiglio. Draghi 'pastore', vestito nero e cravatta rosa, è stato realizzato da Genny Di Virgilio che ha voluto così augurare buon lavoro al premier incaricato.

"Viviamo un brutto periodo della nostra storia - ha detto all'ANSA Di Virgilio - e spero che il prestigio mondiale riconosciuto a Mario Draghi, ci aiuti a superarlo".

Tra le botteghe della strada del centro storico di Napoli, rimaste chiuse per molto tempo a causa della pandemia, la ripartenza è lenta e la crisi ha già messo alle corde qualche artigiano. "Noi artigiani come tutti gli italiani confidiamo, appena usciti dalla morsa del virus, di ripartire al meglio.

Aspettiamo il premier a Napoli e, anche dedicandogli questa statuina, gli auguriamo buon lavoro", conclude Di Virgilio.