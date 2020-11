ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, positivi salgono a quota 3.387

(ANSA) - VENEZIA, 06 NOV - Il numero dei casi alza ancora l'asticella nelle ultime 24 ore - 3.387 positivi contro i 3.264 di ieri - e il Presidente del Veneto Luca Zaia avverte "stiamo entrando nella fase 4". E' la fotografia oggi della situazione del Covid nella regione. Il bollettino riferisce anche di 27 morti, una cifra che porta a 2.543 i decessi dall'inizio della pandemia.

Nel giorno in cui scatta il Dpcm, che colloca il Veneto in fascia gialla, il governatore ripete che la regione non può certo dormire sugli allori, anche se il numero dei tamponi positivi riscontrati è pari a metà di quelli della prima ondata di marzo. "Siamo in una situazione di massima turbolenza e tensione negli ospedali - dice - . Fase 4 vuole dire dare un ulteriore giro di vite". La soglia è quella di metà novembre: "si dovrà raggiungere in quella data - prevede Zaia - il numero di 250-300 posti nelle terapie intensive".

Per ora non si prevedono ulteriori restrizioni in aree specifiche più assediate dal virus che possano superare le linee guida del Dpcm. "Per il momento - assicura - non abbiamo nessun progetto di fare micro lockdown o micro coprifuoco". (ANSA).