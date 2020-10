Le buche di Roma, il Covid e la sanità che funziona

"La quarta Tac ha finalmente dato responso positivo. Domani tornerò a casa". Lo scrirve su Twitter Andrea Salerno, direttore di La7 che nei giorni scorsi, a Roma, è caduto con la sua Vespa in una buca ed è stato ricoverato in osservazione all'ospedale San Giovanni. Oggi Salerno ringrazia tutti gli operatori sanitari.

"Le giornate e le cure sono state meno dure grazie a loro che in questi tempi di Covid stanno lavorando con raro coraggio", twitta Salerno che invita con forza a prendere le precauzioni e a indossare le mascherine. "Perché - rileva - oggi fare un semplice gesso può diventare compicato, ricordatevelo quando fate inutilmente i 'coatti' con il virus"

La quarta Tac ha finalmente dato responso positivo.

Domani tornerò a casa.

Sono state tre settimane dure in ospedale e poi in clinica. Ringrazio tutti i medici, infermieri, operatori sanitari (pronto soccorso del San Giovanni di Roma), per quello che hanno fatto. pic.twitter.com/tk5sP5l3OA — Andrea Salerno (@SalernoSal) October 8, 2020

Proprio per questo, è criminale continuare a non prendere precauzioni, snobbare le mascherine, negare l’evidenza di questa terribile stagione.

Oggi anche fare un semplice gesso può diventare complicato. Ricordatevelo, quando fate inutilmente i “coatti” con il virus. — Andrea Salerno (@SalernoSal) October 8, 2020

Stare isolati dal mondo per il covid vuol dire farsi coraggio con chi conosci dentro.

Enzo, Tersilio, Roberto, ognuno con i suoi guai, sono stati compagni nel vero senso del termine. Continueremo a sentirci anche dopo. Il nostro fare comunità è stato fondamentale nei momenti duri — Andrea Salerno (@SalernoSal) October 8, 2020

Proprio l’isolamento per blindare ogni reparto è la cosa più tragica, specie per i pazienti anziani separati da figli e nipoti e privati del loro conforto.

Una pena vederli soli.

Il nostro sistema sanitario merita mezzi e risorse. È un’eccellenza che va difesa in tutti i modi — Andrea Salerno (@SalernoSal) October 8, 2020

Per favore, quindi, non fate cazzate nei prossimi giorni e mesi. Siate responsabili.

Da questa storia si esce solo tutti assieme e con l’impegno di tutti.

Io me la sono vista brutta e penso che la Vespa aspetterà un po’ prima di rifarmi compagnia per le strade. — Andrea Salerno (@SalernoSal) October 8, 2020

La salute al primo posto.

Le polemiche passano in secondo piano.

Nulla sapevo di quello che stavi passando e ora che lo so, sono sono contento che il brutto sia alle spalle. — Franco Maria Fontana (@francofontana43) October 8, 2020