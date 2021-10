Torna a Lecce Foodexp, forum enogastronomia e ospitalità

(ANSA) - BARI, 09 OTT - Tutto pronto nel Chiostro dei Domenicani di Lecce che da lunedì 11 a mercoledì 13 ottobre accoglierà la quarta edizione di "FoodExp. Forum Internazionale dell'enogastronomia e dell'ospitalità" dedicata a "I Supereroi del presente". Cuochi, maître, sommelier, ristoratori, bar e hospitality manager che, nel lungo periodo di incertezza e complessità attraversato, hanno dimostrato capacità fuori dal comune per rispondere alle difficoltà, ingegno nel trovare soluzioni creative, volontà di fare squadra e sensibilità verso temi quali sostenibilità ambientale e sociale. Sui palchi della manifestazione, ideata e organizzata da Giovanni Pizzolante, hotel manager e Ceo della società Sinext, si alterneranno grandi chef, formatori, giornalisti, vignaioli, imprenditori, italiani e stranieri, per restituire alla platea uno sguardo ad ampio spettro sul settore, stimoli, spunti di riflessione e fiducia.

Ogni giornata proporrà un ricco programma di talk, degustazioni, pranzi "memorabili", wine tasting, food experience, incontri di formazione, masterclass, cene che darà la possibilità ai visitatori di personalizzare il proprio percorso all'interno dell'evento. Novità 2021 è Il teatro di FoodExp, uno spazio di approfondimento e di formazione informale e, per certi versi, sorprendente. Job opportunity, sviluppo delle competenze, aggiornamento professionale e motivazione saranno alcuni dei temi trattati, con il prezioso supporto dell'ente formativo Woom Italia.

Nell'ambito delle attività proposte dalla manifestazione ci saranno i seminari della Scuola Italiana Pizzaioli. Tra gli ospiti della prima giornata Mattia Spedicato e Virginia Anne Newton, Sommelier e Pr e marketing manager del Geranium di Copenaghen *** Michelin e da pochi giorni al secondo posto nella prestigiosa classifica "The World's 50 Best Restaurants 2021".

(ANSA).