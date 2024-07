In Puglia un sacerdote benedice i nonni all'alba in spiaggia

Un orizzonte dorato dal sole che sorge. Delle sedie da mare usate come banchi. Un gazebo per fare comunità. Il suono della chitarra e delle deboli onde, per addolcire il risveglio. La sabbia sotto i piedi di chi ha raggiunto la spiaggia per una preghiera speciale dedicata ai nonni. È quanto vissuto intorno alle sei del mattino di oggi a Margherita di Savoia, nel nord Barese, dove don Michele Schiavone, parroco della chiesa dedicata a san Pio, ha organizzato la benedizione dei nonni in riva al mare nel giorno in cui si festeggiano i santi Anna e Gioacchino, nonni di Gesù.

"Fa troppo caldo ed era impensabile far arrivare qui gli anziani alle 11 del mattino o alle sette del pomeriggio quando il sole picchia e la sabbia è rovente. Così, mi è sembrato più consono un orario mattutino e in tanti hanno apprezzato", spiega il sacerdote che, t-shirt e short da mare, ha preparato anche i cornetti per chi ha partecipato al momento di preghiera. Poco meno di una cinquantina le persone che, abiti leggeri e piedi nudi, hanno ascoltato la Parola. "Mi ha fatto piacere vedere alcuni nonni arrivare accompagnati dai nipoti: hanno colto l'essenza di questo momento", aggiunge don Michele convinto che l'evangelizzazione possa essere portata avanti anche al di fuori dei luoghi canonici della preghiera.

"Mi è piaciuto molto pregare in spiaggia alle sei del mattino: c'era un forte senso di pace e serenità", racconta uno dei partecipanti. "È stato bello iniziare la giornata guardando il cielo perché lì si trovano i nonni di tanti di noi, che sono gli angeli che guidano le nostre famiglie", continua una signora con cardigan chiaro e sciarpa leggera. "Faremo la prossima preghiera all'alba, accompagnati da un violino, nel giorno di san Lorenzo, il 10 agosto - annuncia don Michele - sarà la festa dei desideri".



