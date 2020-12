Covid: in Puglia 24 morti e 656 nuovi casi,il 13,4% dei test

(ANSA) - BARI, 14 DIC - Oggi in Puglia su 4.878 test per l'infezione da Covid-19 analizzati, sono stati registrati 656 casi positivi. I decessi sono stati 24. Oggi, dunque, il rapporto tra tamponi eseguiti e nuovi casi rilevati è del 13,44%, in calo rispetto a quello rilevato ieri (16,49%). I nuovi casi sono stati individuati 212 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia BAT, 262 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

I 24 decessi sono avvenuti 6 in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 900.498 test; 19.638 sono i pazienti guariti; 52.032 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).