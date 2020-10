ANSA-IL-PUNTO/COVID:+43 ricoveri,ospedali Puglia in affanno

(ANSA) - BARI, 26 OTT - Aumenta in Puglia il rapporto tra tamponi processati e numero di positivi: oggi sono stati individuati 424 nuovi contagi su 3.057 test, per una percentuale del 12%. Cresce anche il numero totale dei positivi, sono 8.279, di cui 7.631 si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino quotidiano riporta anche 10 decessi (9 in provincia di Bari e uno nella Bat), negli ultimi giorni complessivamente le vittime sono state 37, in totale 673 dall'inizio della pandemia. Gli ospedali sono sempre più in sofferenza per l'aumento dei ricoveri: sino a ieri erano 605 i pazienti in ospedale, oggi sono già 648, di cui 59 in terapia intensiva.

Solo domani l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, deciderà assieme al direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, se prorogare il blocco dei ricoveri programmati, che scade alle ore 24 di martedì. E', però, molto probabile che lo stop possa proseguire ancora, visti i dati poco incoraggianti. La Regione si sta attrezzando aggiungendo altri posti letto, oggi ne sono stati attivati 40 a Canosa di Puglia e il Policlinico di Bari nelle prossime ore dovrebbe metterne a disposizione 60. Dei 424 i nuovi casi positivi, 198 sono stati rilevati in provincia di Bari, la più colpita; 30 in provincia di Brindisi, 42 nella Bat; 109 in provincia di Foggia, 28 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 526.008 test. I pazienti guariti sono 6.018, il totale dei casi positivi Covid è di 14.970. Torna la paura nelle Rsa: a Vieste, nel Foggiano, sono state scoperte 20 positività. Intanto, l'assessorato alla Sanità sta predisponendo una circolare che verrà inviata alle Asl per dare il via libera ad un maggiore uso dei test rapidi per aumentare la capacità dei dipartimenti di Prevenzione di svolgere attività di contact tracing. (ANSA).