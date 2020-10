Giro: 8/a tappa, Dowsett fuga per la vittoria a Vieste

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il britannico Alex Dowsett ha vinto per distacco l'8/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, da Giovinazzo (Bari) a Vieste (Foggia), lunga 200 chilometri.

Dowsett, ex recordman dell'ora e al secondo successo in rosa, con il tempo di 4h50'09", ha preceduto Salvatore Puccio, secondo e staccato di 1'15"; l'altro britannico Matthew Holmes, terzo con lo stesso tempo; lo statunitense Joseph Rosskopf, quarto, e l'austriaco Matthias Brande, quinto, che invece ha accusato un ritardo di 2'10". Sesto Simone Ravanelli, con lo stesso tempo di Brande, e decimo Andrea Vendrame, a 13'56". Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. (ANSA).