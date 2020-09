Decaro ai giovani della movida, mascherina non è da sfigati

(ANSA) - BARI, 19 SET - "Mettersi la mascherina non è da sfigati. È da sfigati contagiarsi e mettere a rischio la propria vita e quella dei propri cari". Lo scrive su facebook il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, con un post corredato da un video nel quale, ieri sera, ha fatto una passeggiata nei luoghi della movida, nel centro della città di mare, fermandosi a parlare con i giovani, molti senza mascherina, e sensibilizzando sulle misure di sicurezza anti-Covid.

"Ne ho trovati molti responsabili e rispettosi delle regole - ha scritto il sindaco - . Ma a molti altri questo concetto proprio non entra nella testa. Le forze dell'ordine fanno quello che possono e in questi giorni sono costrette a multare i cittadini che dimostrano ancora di non aver capito la situazione, giovani e adulti. Purtroppo nessuna multa potrà mai sostituirsi alla presa di coscienza di una responsabilità, personale e collettiva. Non mi fate fare la parte del rompiscatole, diamoci una mano, ragazzi, facciamolo per noi e per le nostre famiglie". (ANSA).