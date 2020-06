A.Mittal: azienda, Cig Covid per 4 settimane dal 6/7

(ANSA) - TARANTO, 25 GIU - ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati che dal 6 luglio ci sarà la proroga degli ammortizzatori sociali per un numero massimo di 8.153 dipendenti dello stabilimento di Taranto non più attraverso la Cassa integrazione ordinaria guadagni per 9 settimane (che è stata revocata), ma con 4 settimane di Cassa integrazione con casuale Covid 19. La sospensione interesserà complessivamente, e secondo le esigenze dell'azienda, 5623 operai, 1528 impiegati, 870 equivalenti e 132 quadri. (ANSA).