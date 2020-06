Torna il Bif&st, dal 22 al 30 agosto all'aperto

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Il Bif&st non salterà l'edizione del 2020 annullata nel tradizionale appuntamento di primavera a causa del coronavirus. L'edizione di quest'anno, l'undicesima, si terrà a Bari dal 22 al 30 agosto in aree all'aperto. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ente che da oltre un decennio promuove e cofinanzia il Bif&st, d'intesa con la Fondazione Apulia Film Commission, che organizza l'evento, e con il direttore artistico Felice Laudadio.

"Una notizia attesa da moltissimi - ha dichiarato Emiliano -: torna il Bif&st, la più importante manifestazione cinematografica della Regione Puglia. Non potevamo fare a meno di insistere su questo festival che ha dato tanto lustro al cinema pugliese e che costituisce il grande impegno di Apulia Film Commission. Anche quest'anno, nonostante l'epidemia di Covid e le tante difficoltà, non abbiamo voluto mancare l'appuntamento". A sovrintendere all'applicazione delle normative sanitarie è stato chiamato il prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione. Per Laudadio, "il Bif&st 2020 sarà un festival radicalmente e razionalmente re-inventato nel rispetto delle sue più che consolidate caratteristiche di festival urbano, svoltosi sempre nel cuore stesso della città di Bari". (ANSA).