Covid: Via Lattea, servono certezza per la ripresa dello sci

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - "Con le regole previste dal recente Dpcm il cosiddetto 'sistema neve' rischia di fermarsi al palo. Occorre sin d'ora attrezzarsi per la ripresa prevista per il 7 gennaio per l'intero comprensorio della Via Lattea. Un obiettivo che deve accomunare tutti, pubblico e privato, per far sì che la seconda parte della stagione invernale consenta un discreto recupero per gli operatori locali". E' l'appello di Maurizio Beria e Giorgio Merlo, presidente e assessore dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

"Alcune certezze dobbiamo averle nel rapporto con la società di gestione degli impianti della Via Lattea, cioè la Sestrieres Spa", aggiungono Beria e Merlo, secondo cui dovrà innanzitutto essere attivata "una comune azione sul fronte delle strutture sanitarie e delle forze dell'ordine per la gestione concreta di eventuali infortuni, da un lato, e il rigoroso rispetto delle norme anti Covid dall'altro". I due esponenti dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, ricordano inoltre che "gli enti locali non dispongono delle risorse necessarie per colmare la potenziale riduzione degli incassi della società che gestisce gli impianti", che deve "garantire un'ampia e diffusa ripartizione degli sciatori su tutto il territorio della Via Lattea".

L'ultimo capitolo riguarda lo sci agonistico, per il quale Beria e Merlo auspicano "già per il periodo natalizio un congruo numero di piste predisposte a beneficio di tutti gli atleti. "È ovvio che andrà organizzata una intelligente turnazione di sciatori agonistici - concludono - al fine di non compromettere l'auspicata ripartenza post natalizia". (ANSA).