Allerta gialla per il maltempo nella giornata del 1° maggio sulle pianure e sulle zone alpine e prealpine occidentali e nordoccidentali. È l'avviso di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Sono previste precipitazioni "forti o molto forti", in particolare sulle zone occidentali e settentrionali, anche a carattere temporalesco. La quota neve sarà a 1.800-2.000 metri di altitudine.



