Erano state rubate il 25 aprile in un negozio di Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli, ma una delle costose biciclette era munita di Gps.

I carabinieri hanno così individuato un deposito a Novate (Milano) dove c'erano sette bici rubate per un valore di 40mila euro.

Il proprietario del deposito, italiano, e un operaio ucraino che vi stava lavorando, sono stati denunciati per ricettazione mentre le biciclette sono state restituite al negoziante.





