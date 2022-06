Cirio, Hydrogen Valley porterà nuovi posti di lavoro

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - La Regione Piemonte sarà - con Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia - capofila del progetto Hydrogen Valley, che prevede la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Il protocollo è stato firmato oggi, a Palazzo Chigi, con il premier Mario Draghi.

Il progetto, che a livello nazionale ha a disposizione fra i 3 e i 4 miliardi di euro, ha un valore per il Piemonte stimato intorno ai 200 milioni di euro: la Regione ne metterà circa 90, altrettanti arriveranno grazie al Pnrr.

"Sono orgoglioso del fatto che il Piemonte sia una delle cinque regioni italiane su cui il governo Draghi intende investire sulle politiche dell'idrogeno" ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dopo la cerimonia a Palazzo Chigi. "Questi investimenti ci consentono di recuperare aree dismesse, ma soprattutto di creare nuova occupazione, di dare un lavoro a chi lo perderà con la transizione dal motore termico a quello elettrico", ha aggiunto Cirio. La misura dell'idrogeno nel piano, ha spiegato il governatore del Piemonte, "ha più di 3 miliardi di euro a disposizione: partono i primi 500 milioni di euro, su cui noi come Regione interveniamo con 90 milioni di risorse nostre. Un'unione di intenti ma anche di forze economiche importanti". (ANSA).