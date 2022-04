Furto di api nell'Alessandrino, svuotate quaranta arnie

(ANSA) - BIELLA, 06 APR - In una notte hanno portato via un milione di api dal suo campo posizionato a Sardigliano, nell'Alessandrino. E adesso Sergio Quagliozzi, titolare dell'azienda Cristalli di miele ma anche maresciallo a Novi Ligure e presidente della sezione Anc, lancia un appello: "Se qualcuno ha notato qualcosa si faccia avanti". I ladri hanno svuotato quaranta arnie, un danno di circa 10 mila euro. E' stato un lavoro meticoloso da professionisti. "Solo un apicoltore è in grado di fare una operazione del genere", ha spiegato.

Le cassette sono state aperte, quindi sono stati rimossi i coprifavi e infine i telai, dove si trovano le api, sono stati trasferiti in altre arnie che i ladri si erano portati dietro.

Un lavoro che richiede una certa professionalità. I malviventi hanno lasciato sul posto le cassette anche perché di solito vengono dotate di Gps proprio per prevenire i furti, inoltre possono essere riconosciute, spesso recano segni distintivi .

La produzione dell'azienda non è a rischio visto che ha a disposizione altri siti di impollinazione. (ANSA).