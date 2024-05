Rapina due negozi in pochi minuti, un giovane arrestato a Torino

Nel giro di pochi minuti ha messo a segno due rapine: si tratta di un giovane di 26 anni, arrestato a Torino per rapina aggravata e porto d'armi dai carabinieri del nucleo operativo del comando della compagnia Oltre Dora.

L'uomo, nel quartiere Barriera di Milano, era entrato in un esercizio commerciale e sotto la minaccia di un coltello da cucina, si era fatto consegnare 50 euro in contanti. Non contento del primo colpo, il rapinatore si era fermato in un altro negozio poco distante e, sempre sotto la minaccia del coltello, aveva fatto il giro del bancone e aveva preso il registratore, fuggendo a piedi per le vie limitrofe.

I militari dell'arma sono riusciti a recuperare il registratore aperto e danneggiato e il coltello utilizzato nelle rapine. Grazie a un indagine lampo, attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza e dopo avere ascoltato i testimoni, hanno poi individuato e arrestato il 26enne, già noto alle forze dell'ordine.



