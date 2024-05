Un uomo di 69 anni è morto questa mattina investito da un autobus non di linea a Torino, in via Sacchi. Secondo un primo accertamento la vittima è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica.

I mezzi Gtt che passano nella via in cui è avvenuto l'incidente hanno subito delle deviazioni.



