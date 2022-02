Intesa tra Piemonte e Renania-Vestfalia,protocollo triennale

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato oggi un'intesa con l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling e il ministro per gli Affari Internazionali del Land della Renania Settentrionale-Vesfalia, Stephan Holthoff-Pfortner, che da due giorni è in visita in Piemonte. Presenti anche gli assessori Matteo Marnati e Andrea Tronzano, che hanno lavorato al documento. Il protocollo, valido per tre anni, prevede l'avvio di una collaborazione sui temi dell'idrogeno, dell'intelligenza artificiale, della guida autonoma e dell'agricoltura di qualità.

"Per noi - ha sottolineato Cirio - la Germania rappresenta un amico con cui vogliamo continuare a costruire rapporti molti forti, perché siamo insieme il cuore dell'Europa e abbiamo valori comuni. Questa firma è un momento importante, non è un semplice protocollo d'intesa ma è il risultato di un rapporto nato nel 2019, attraverso il lavoro fatto dai nostri tecnici, che testimonia come le nostre Regioni non solo hanno una storia comune ma possono lavorare insieme con comune beneficio. Penso all'automotive, alla produzione di acciaio del Land Renania-Vesfalia, alla produzione della 500 elettrica e della Maserati e dei mezzi Iveco in Piemonte. Entrambi siamo sede di aziende chimiche di livello internazionale e l'idrogeno è per il Piemonte un progetto strategico. Le nostre vocazioni industriali sono così simili da essere profondamente interdipendenti, ed è compito della Regione non solo assecondare ma anche favorire questi processi". (ANSA).