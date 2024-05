Incidente nel Casalese, tra le cause l'alta velocità

Ci sarebbe l'alta velocità tra le cause dell'incidente stradale autonomo in cui ha perso la vita Alberto Signorelli, 48 anni (ne avrebbe compiuti 49 a ottobre), della frazione San Germano di Casale Monferrato (Alessandria).

Come precisato dai carabinieri, l'impatto contro un pilone del viadotto al confine tra il comune di Cereseto e la frazione Madonnina di Serralunga di Crea - lungo la strada provinciale 457 - è stato violentissimo. L'auto è andata completamente distrutta e il motore è finito a una cinquantina di metri di distanza.

Sul posto i militari delle Stazioni di Ticineto e Ottiglio Monferrato, i vigili del fuoco del distaccamento di Casale, il personale sanitario del 118. Solo in tarda mattinata è stato possibile riaprire al traffico la strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA