Demolizione impalcato viadotto A6 a Mondovì, chiusa provinciale

Il viadotto Cento nord dell'autostrada A6 Torino-Savona a Mondovì (Cuneo)sarà oggetto di lavori di riqualificazione programmati per adeguamento sismico e statico, con la demolizione e sostituzione del vecchio impalcato con uno nuovo in struttura mista acciaio-calcestruzzo.

Da martedì 21 maggio a domenica 30 giugno prossimi, come informa una nota del Comune di Mondovì, sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale il tratto della provinciale 313 compreso tra strada Pascomonti al chilometro 2,600 e strada dei Ghiglia al chilometro 3,300. Per questioni di sicurezza inoltre su tutte le arterie stradali nel territorio di Mondovì che intersecano la provinciale sarà vietato il transito ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, ad eccezione degli autocarri impegnati nelle operazioni di carico e scarico materiale presso le aziende ubicate nella zona.



