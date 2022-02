Fugge in auto per 85 chilometri, fermato alla barriera di Arona

(ANSA) - VERBANIA, 15 FEB - Da Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, sino al Lago Maggiore: 85 chilometri di fuga in auto finiti al casello della A26 ad Arona (Novara). Solo alla barriera autostradale i carabinieri della Compagnia di Verbania sono finalmente riusciti a terminare il lungo e pericoloso inseguimento di un 53enne che aveva forzato un posto di controllo in Ossola, a Macugnaga (VCO).

L'uomo, a bordo di una Volkswagen T-Roc ha terminato la sua corsa grazie al blocco totale dei caselli. ''Fortunatamente, eccezion fatta per lievi contusioni di alcuni militari, nessuno é rimasto gravemente ferito'' dicono al comando carabinieri. L'uomo ha percorso i 30 chilometri della strada della Valle Anzasca, poi la superstrada dell'Ossola e quindi un tratto della A26 da Gravellona Toce ad Arona.

E' stato portato negli uffici del Comando provinciale di Verbania. I militari dovranno ora accertare il motivo per cui il 53enne ha forzato il blocco ed è fuggito ad alta velocità.

