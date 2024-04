'Closed House Torino', un tour gratis della città dimenticata

Un weekend, sabato 27 e domenica 28 aprile, alla scoperta della Torino fantasma, il percorso 'Closed House Torino', un tour gratuito guidato, a piedi, dalle 15 alle 18, alla scoperta di edifici di valore storico e architettonico, ora abbandonati o parzialmente occupati, che si sono trasformati in autentici spettri urbani.

Oltre a esplorare palazzi chiusi, il tour percorre dimore scomparse, offrendo una prospettiva sulla evoluzione della comunità torinese nel corso dei secoli, sul territorio su cui sono stati costruiti e sulle diverse destinazioni d'uso che si sono susseguite nel tempo. Durante il percorso, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare aree abbandonate nei quartieri Aurora, Barriera di Milano e Regio Parco.

Tra i luoghi inclusi nella visita ci sono l'ex Astanteria Martini, l'ex stabilimento Fiat Grandi Motori, l'ex Nebiolo, l'ex sede delle Poste e l'ex Manifattura Tabacchi, tutti esplorati esternamente.

Il 'Closed House Torino', giunto alla terza edizione, è organizzato da Caus (Centro arti umoristiche e satiriche), il ritrovo è in via Cigna di fronte all'ex Astanteria, alle 14,45, la conclusione in piazza Abba, alle ore 18 circa.

E' consigliato - spiegano gli organizzatori - arrivare all'appuntamento con l'auto propria e tesseramento Caus 2024 gratuito effettuato (da compilare su https://www.caus.it/socio/)



