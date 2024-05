Indagato consigliere di amministrazione di Esselunga

Nell'ambito dell'inchiesta della procura di Genova su un giro di corruzione, che ha portato agli arresti domiciliari il presidente Giovanni Toti, è finito indagato anche Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga S.p.A.. Moncada, sottoposto al divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale con l'accusa di corruzione.

Stessa misura per Roberto Spinelli, imprenditore nel settore logistico ed immobiliare, figlio di Aldo Spinelli, e per Mauro Vianello, imprenditore operante nell'ambito del Porto di Genova, accusato di corruzione nei confronti di Signorini, ex presidente del porto.



