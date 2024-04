Weekend di maltempo, rischio valanghe può diventare forte

Weekend di maltempo diffuso in Piemonte con il rischio valanghe che potrà diventare "forte" (grado 4 sulla scala che arriva fino a 5) se le nevicate saranno particolarmente abbondanti. Sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). A 2.500 metri di altitudine potrebbero accumularsi fino a 50-70 centimetri di neve fresca, tra sabato e domenica.

Le precipitazioni più abbondanti sono attese sul Piemonte settentrionale e sulle valli occidentali, La quota neve dai 1.100-1.300 metri iniziali salirà nel corso della domenica fino a 2.000 metri.

In questa settimana, a 2.000 metri sono caduti 40-60 centimetri di neve sui settori alpini meridionali, 30-50 su quelli occidentali, 20-30 sui settentrionali.



