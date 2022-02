Calcio: Juve e Toro in gol per la ricerca sul cancro

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Juventus e Torino in campo per la ricerca sul cancro. In occasione del Derby della Mole, in programma venerdì sera, sono state realizzate due edizioni limitate di TOH, l'opera di Nicola Russo che richiama i celebri torèt, con i colori delle squadre per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Cento pezzi per ogni squadra, che possono essere acquistati nello store torinese della Rinascente o ordinati sul sito della Fondazione. Due TOH più grandi, uno bianconero e uno granata autografati dai giocatori delle due squadre, saranno successivamente messi all'asta e contribuiranno alla raccolta fondi.

"E' bello che la sana rivalità e competizione in campo possano sfociare in una condivisione di intenti quando ci sono iniziative come questa", commenta il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini. "Venerdì sera saremo avversari sul terreno di gioco, ma dopo il derby ci sarà un'altra partita da vincere: quella contro il cancro", aggiunge il capitano del Torino, Andrea Belotti. "Tutti, tifosi e non, possiamo fare qualcosa e fornire un aiuto concreto al lavoro delle oltre 600 persone tra medici, ricercatori, infermieri e tecnici che ogni giorno si impegnano con umanità e dedizione all'Istituto di Candiolo-IRCCS - sottolinea Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro -. Grazie alle due società che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e all'artista Nicola Russo che ha realizzato una serie limitata di TOH per questa speciale occasione… E che vinca la Ricerca!". (ANSA).