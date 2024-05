Ucraina, ad Alessandria un'ambulanza mitragliata a Kharkiv

Un'ambulanza mitragliata dall'Ucraina ad Alessandria: il mezzo di soccorso, bersagliato da circa 300 proiettili dal lato guida, è nella centralissima piazzetta della Lega fino al 20 maggio. È stato tra i primi attaccati dalle truppe russe in un villaggio della regione di Kharkiv nel settembre 2022. Gli operatori sanitari erano arrivati per fornire il primo soccorso a un civile ferito, ma non ci sono riusciti, perché il veicolo era stato reso inservibile. "Miracolosamente - ricostruisce Massimo Gilardenghi, referente per l'iniziativa organizzata dalla Comunità ucraina di Alessandria - l'autista, dopo un lungo ricovero in ospedale, è sopravvissuto. Essendo un'ambulanza 'miracolata', si è deciso di portarla in tutta Europa per far capire la barbarie contro i civili. E' appena arrivata da Genova e, dopo la tappa alessandrina, sarà ad Asti, poi in altre città piemontesi, quindi in tutta Italia". Fanno da cornice al mezzo fiori e pelouche portati da cittadini di varie località europee, dove l'ambulanza è già stata esposta, in segno di solidarietà alla popolazione colpita, in particolare i bambini.

L'ambulanza partecipa alla Campagna internazionale 'Ukraine is calling', lanciata da LuKrainse Asbl (Lussemburgo) e portata a Genova dall'associazione Pokrova Odv. Si raccolgono donazioni per acquistare 112 automezzi dei pompieri e ambulanze in aiuto dei servizi di emergenza e del sistema sanitario ucraino. A oggi ne sono stati consegnati 72. La campagna ha ricevuto il prestigioso European Citizen Prize 2023.

I fondi si raccolgono anche questa sera durante 'Ucraina nel Cuore', concerto di lirica e musica folk al Centro d'incontro Cristo. Presente la Comunità ucraina di Alessandria, solita ritrovarsi nella chiesa dell'Annunziata. Domani, esibizione del coro parrocchiale con don Andry Kozac, proprio in piazzetta davanti all'ambulanza.



