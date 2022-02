Calcio: Alessandria festeggia 110 anni, sfida alla capolista

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 FEB - L'Alessandria calcio festeggia i 110 anni di attività e li celebra, nella partita contro la capolista Lecce, domani alle 18:30 allo stadio 'Moccagatta' indossando una maglia speciale, bianca con una banda orizzontale, come quella del campionato 1948/49. Una seconda maglia celebrativa verrà portata in occasione di Alessandria-Perugia il 22 febbraio: sarà quella verde della stagione 90/91, contrassegnata dalla promozione in serie C1.

"La scelta - spiega la società - ha riferimenti nella storia recente, ma ne riprende anche lo spirito e la filosofia di lavoro, legata alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente e alla mission dei due sponsor principali (Y3K, Amag e Relife).

Compaiono alcune novità: la scritta 'Alessandria' e lo stemma della città ricamato sul petto, come già negli Anni '30 e nella divisa dell'ultimo campionato di A nel 1957/58".

I 'grigi' dell'Alessandria hanno giocato 13 stagioni in serie A - l'ultima nel 1959/60 - e 21 nella serie cadetta, dove sono tornati l'estate scorsa, dopo 46 anni di assenza, vincendo ai calci di rigori la doppia sfida della finale playoff con il Padova. Nel palmares dell'Alessandria due edizioni della Coppa Italia di serie C (1973 e 2018). Nei primi decenni del '900 ha fatto parte del celebre quadrilatero piemontese del calcio, con Casale Monferrato, Novara e Vercelli, ed era particolarmente apprezzata per la sua scuola calcistica. (ANSA).