Palazzo Lascaris, prorogata fino al 28/1 mostra sugli auguri

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - E' stata prorogata fino al 28 gennaio a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, la mostra di biglietti di auguri natalizi "Buone Feste con un sorriso in più", allestita dal 10 dicembre.

La mostra - visitata finora da 400 persone - presenta una collezione inedita di duecento biglietti di auguri che un centinaio di umoristi italiani e stranieri si sono scambiati tra loro in occasione delle feste natalizie. I primi risalgono agli anni '60, gli ultimi al 2020. L'esposizione nasce dalla ricca collezione di Dino Aloi, presidente del Centro Studi Vivere dal Ridere, disegnatore e curatore della mostra.

I 99 autori presenti sono tra i vignettisti più noti del panorama italiano, con alcuni incursioni da altri paesi. Da grandi maestri come Osvaldo Cavandoli, l'ideatore di mr Linea per Lagostina, a Marco Biassoni, protagonista con il suo Re Artù, a Bruno Bozzetto con il signor Rossi, Marilena Nardi, Carlo Squillante, Giorgio Cavallo, i francesi Rousso, Million, San Millan e Ballouhey e ancora molti altri. Oltre ai biglietti di auguri nella mostra sono presentate anche le video animazioni (ciascuna di pochi secondi), realizzate da Rino Zanchetta.

Il catalogo, che raccoglie i disegni in mostra e le biografie degli autori con un testo del curatore, è distribuito gratuitamente ai visitatori anche all'Urp in via Arsenale 14.

L'ingresso alla mostra è gratuito con green pass. (ANSA).