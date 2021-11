Moda: grandi firme e novità, a Torino 2/a edizione Hoas

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Sfilate di grandi firme, incontri con blogger e influencer, masterclass, fashion lab e meeting con i buyer in un allestimento di circa 9.000 mq. Torino ospita, al Lingotto dal 25 al 28 novembre, la seconda edizione di "Hoas - History of a Style", evento ideato e organizzato da Hoas Group, con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e di Assomoda e la direzione artistica affidata a Bros Group Italia. Quattro giornate in cui sarà protagonista la moda amica del pianeta, e durante i quali, anche attraverso eventi collaterali, si punterà il riflettore sulle politiche a sostegno delle energie rinnovabili e dell'eco sostenibilità.

Grand opening il 25 novembre, alle ore 10, col convegno dal titolo 'La moda ritorna a Torino fra storia, stile e sostenibilità' organizzato in collaborazione con Assomoda. In programma ogni sera, dalle 22, un fashion show esclusivo a inviti con sfilate di big brand italiani e, al termine, l'after party a cura dello Zoo di 105. Al Lingotto una Sala Rossa ospiterà inoltre incontri, masterclass e casting. Previsti anche casting per modelli e fotomodelli, per Miss Mondo e Una Ragazza per il Cinema, oltre a numerosi salottini dedicati a incontri con i buyer.

Un'intera area verrà dedicata al Food, in partnership con Gambero Rosso, sotto la supervisione dello chef stellato Ivano Ricchebono. Previsti anche eventi collaterali come Berebene, dedicato ai vini italiani accuratamente selezionati da Gambero Rosso secondo il miglior rapporto qualità-prezzo. Domenica 28 novembre la Cena di Gala, evento di solidarietà aperto a tutti, il cui ricavato andrà alla Croce Gialla Azzurra per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica. (ANSA).