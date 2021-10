Elezioni 2021, a Torino Lo Russo avanti su Damilano

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge il 44,3%, seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 40,4%.

"Un risultato incoraggiante quello che emerge dalle urne, che è stato possibile grazie alla grande compattezza che ha dimostrato la coalizione fin dal primo giorno. Si è conclusa la prima partita, da stasera si inizia la seconda. Adesso l'avversario da battere è Damilano, la destra di Salvini e Meloni". Così il candidato sindaco di Torino del centrosinistra Stefano Lo Russo, nel primo commento al voto.

"Nessun apparentamento l'abbiamo detto fin dal primo turno, non ci sono esigenze di fare apparentamenti, ma soprattutto abbiamo una cosa che si chiama coerenza e in politica credo sia molto importante". Così Stefano Lo russo, candidato sindaco di Torino per il centrosinistra. "Abbiamo costruito un programma che crediamo credibile anche per gli elettori che al primo turno hanno votato altri candidati - dice -. Crediamo che sotto il profilo dei diritti, dell'ambiente e della lotta alle diseguaglianze ci siano moltissimi punti di contato con molti elettori che non ci hanno votato e che magari potrebbero votarci al secondo turno".

I numeri - Il Pd a Torino è il primo partito della città, diversamente da cinque anni fa quando per 800 voti fu superato da M5s.Ma l'odierno crollo del partito fondato da Beppe Grillo, consente ai Dem di trainare il candidato sindaco Stefano Lo Russo in testa, su un centrodestra unito che torna competitivo, grazie alle liste civiche, mentre nel 2016 si presentò con tre candidati diversi. E' quanto emerge dopo lo scrutinio di 135 sezioni su 919 totali.

Il Pd si attesta al 27,76 contro il 29,77 del 2016. Allora Piero Fassino e le liste a sostegno furono costrette al ballottaggio con Chiara Appendino, che al secondo turno si affermò. Ma rispetto a cinque anni fa M5s è crollato dal 30,92 all'8,96, che penalizza la candidata Valentina Sganga che rimane fuori dal ballottaggio, in favore di Paolo Damilano.

Per i partiti del centrodestra è d'obbligo il confronto con il 2016 ed anche con il 2018, cioè le elezioni politiche. Infatti cinque anni fa la Lega di Salvini era ancora Lega Nord, è ottenne il 5,79 mentre quest'anno viaggia sull'11,11%: tuttavia il partito di Salvini aveva ottenuto alle politiche del 2018 il 19,17% e addirittura il 26,89% alle europee. Percorso invece inverso, in netta ascesa per Fdi che ha decuplicato le percentuali: 1,47% nel 2016, 3,59% alle politiche del 2018 e oggi 10,94. Forza Italiaè quest'anno al 5,43%, rispetto al 4,65% del 2016 e al 12,12% delle politiche.

Torino: affluenza al 48%, il dato peggiore della storia - L'affluenza finale dei votanti a Torino è rimasta abbondantemente sotto il 50%: nei 919 seggi si sono presentati 331.488 elettori, pari al 48,06% dei 689.684 aventi diritto, il peggior risultato della storia nel capoluogo piemontese. Solo nel 2016 la percentuale degli elettori alle urne è rimasta sotto il 60%: al primo turno 57,18%, al ballottaggio 54,41%. Dieci anni fa a Torino l'affluenza finale è stata 64,73%, vent'anni fa 82,56%. Il dato più alto nel 1970, con il voto del 93,1% degli aventi diritto.