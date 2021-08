Piemonte, vigilia ferragosto, gelato a 12-19/enni vaccinati

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - Il Piemonte offre un gelato ai giovani che la vigilia di Ferragosto si vaccinano. La Regione ha organizzato uno speciale Open Day, al Valentino di Torino, per i 12-19enni. Mille i posti disponibili: metà ad accesso diretto, mentre degli altri 500 ne sono già stati prenotati 408. Resta sempre valida anche per questo open day la possibilità di accesso diretto per il personale scolastico e i cittadini over60.

A tutti coloro che saranno vaccinati verrà consegnato un buono per gustare un cono gelato. L'iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte, in partnership con l'Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte.

Su 311 mila ragazzi tra i 12 e i 19 anni in Piemonte circa metà ha già aderito alla campagna vaccinale. Oltre 112 mila hanno già ricevuto almeno una dose e più di 41 mila hanno completato il ciclo vaccinale. Il gelato di sabato al Valentino è solo una iniziativa per festeggiare il Ferragosto con chi si vaccinerà il 14 in quell'hub. Si stanno valutando invece anche degli incentivi per questa fascia d'età legati ad attività che si possono fare con il green pass, quindi biglietti dei concerti o di eventi culturali, per le partite di calcio, basket, tennis o altri eventi sportivi di livello.

In generale in Piemonte, che ha attivato lo scorso 26 luglio la possibilità per la fascia 12-19 anni di vaccinarsi senza prenotazione anticipando di tre settimane l'iniziativa estesa dal generale Figliuolo a tutta Italia, sono stati già fatti numerosi open day per i giovani e fino a fine agosto ce ne sono in programma una cinquantina su tutto il territorio. (ANSA).