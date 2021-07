È morto all'ospedale di Novara l'uomo, un sessantenne di cui non sono ancora state fornite le generalità, accoltellato questa mattina a Novara nella zona di via Valsesia. L'aggressore, un vicino di casa coetaneo della vittima, è in Questura dove la polizia lo sta interrogando. Il movente del delitto, secondo le prime informazioni, sarebbe da attribuire a questioni condominiali