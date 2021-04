Mirafiori Next Step, concorso Siat con Cnh Industrial

(ANSA) - TORINO, 06 APR - La Siat, Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino, con la Camera di Commercio, Cnh Industrial, il Gruppo Bertone Sant'Anna Immobiliare e la Fondazione della Comunità di Mirafiori promuove Siat Young 2021 Mirafiori Next Step, concorso internazionale di idee destinato principalmente a laureati e studenti di architettura, ingegneria, design e delle accademie di belle arti, senza necessità di titolo professionale.

Siat Young 2021 Mirafiori Next Step è dedicato al tema del rilancio delle periferie urbane e propone il caso studio del quartiere di Mirafiori Sud. Bisogna proporre un progetto di rigenerazione urbana per l'area oggi interessata dalla presenza di un fabbricato industriale dismesso e caratterizzata dalle contigue aree di pregio storico ambientale del parco Colonnetti e del Mausoleo della Bela Rosin. La trasformazione proposta, con inserimento di un campus universitario, permetterebbe di implementare la dotazione di servizi del quartiere guardando alle giovani generazioni. Saranno premiati i primi quattro progetti classificati. Il primo premio con menzione speciale di Cnh Industrial andrà alla miglior proposta di ridisegno urbano e del paesaggio capace di distinguersi anche per le soluzioni innovative nel campo della progettazione delle aree verdi con attenzione agli aspetti del controllo climatico in area urbana.

