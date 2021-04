L'emittente della Cei, Tv2000, sabato 3 aprile alle ore 17, trasmetterà in diretta da Torino l'Ostensione straordinaria della Sindone con mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e custode pontificio del Sacro Telo, "in occasione della Pasqua e come segno di speranza in questo tempo di pandemia".

