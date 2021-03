Covid: controlli carabinieri Nas in ospedali torinesi

Controlli dei carabinieri del Nas negli ospedali torinesi per verificare il regolare svolgimento delle attività sanitarie in questa nuova fase della pandemia da Covid-19. Nelle scorse ore i sindacati degli infermieri hanno denunciato il sovraffollamento di alcuni nosocomi, diffondendo alcune immagini che mostrano pazienti in barella sul pianerottolo delle scale. Secondo quanto si apprende, i controlli del Nas sono però ad ampio raggio e non sono finalizzati a questo singolo episodio.