ANSA-IL-PUNTO/COVID:Piemonte arancione ma c'è nuova stretta

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Il Piemonte resterà arancione anche la prossima settimana, ma i contagi salgono e l'allerta della Regione è massima. Scatteranno così la didattica a distanza al 100% nella aree più critiche, 20 distretti su 38 il divieto di frequentare le aree attrezzate per gioco e sport in tutto il territorio regionale, il divieto di entrare in più di una persona per nucleo familiare nei negozi, la "forte raccomandazione" a preferire la consegna a domicilio anziché l'asporto per le attività di ristorazione.

"Siamo zona arancione e lo rimarremo anche per la prossima settimana - sottolinea il governatore Alberto Cirio - ma non possiamo abbassare la guardia neanche di un centimetro. Questo perché i dati che ci collocano così sono quelli relativi alla settimana scorsa, mentre noi abbiamo una intensificazione del contagio proprio in questa settimana. E' il motivo per cui noi abbiamo attuato il nuovo dpcm rafforzando l'arancione con le misure previste per la scuola".

"Sono misure dolorose - sottolinea Cirio - e si vorrebbero evitare, tanto che abbiamo fatto un lavoro certosino. Abbiamo diviso il Piemonte in 38 distretti e abbiamo applicato i parametri che ci ha dato il Governo distretto per distretto, in modo da non chiudere dove non è strettamente necessario. Dove l'abbiamo fatto è perché sarebbe stato da incoscienti non intervenire. In 20 distretti dovremo adottare la didattica a distanza dalla materna fino alle superiori, negli altri è sufficiente dalla seconda media in su. Speriamo che gli effetti di queste misure si facciano sentire subito, in modo da tornare il prima possibile alla scuola in presenza".

SCUOLA - Da lunedì scatteranno due fasce di intervento, con didattica a distanza al 100% per tutte le scuole delle aree più critiche delle province di Asti, Cuneo, Torino, Vercelli e Vco.

Didattica a distanza solo a partire dalla seconda media per tutto il resto del Piemonte, ovvero per le province di Alessandria, Novara e Biella.

I 21 distretti che avranno la dad al 100% sono i seguenti: AT - Asti sud (Nizza Monferrato), CN1 Nord-est (Fossano), CN1 - Nord-ovest (Saluzzo), CN1 - Sud-est (Mondovì), CN1 - Sud-ovest (Cuneo), CN2 - Alba, CN2 - Bra, TO3 - Centro-Collegno, TO3 - Pinerolese-Pinerolo, TO3 - Sud-Orbassano, TO4 - Chivasso-San Mauro, TO4 - Ciriè, TO4 - Cuorgnè, TO4 - Ivrea, TO4 - Settimo Torinese, TO5 - Carmagnola, TO5 - Moncalieri, TO5 - Nichelino, VC - Vercelli, VCO - Domodossola, VCO - Verbania.

AREE GIOCO - Il Piemonte vieta, da martedì 9, l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, come ad esempio scivoli, altalene, campi di basket, aree skate in aree pubbliche e all'interno di parchi e giardini pubblici di tutta la Regione.

E' fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.

NEGOZI - L'accesso alle attività commerciali sarà consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori, disabili o anziani. Viene inoltre fatta la "forte raccomandazione" di preferire la consegna a domicilio rispetto all'asporto nella ristorazione.

CONTAGI - I nuovi casi di positività al Covid sono stati oggi 2.283, ma il tasso è del 6%, la metà rispetto a ieri, perché a fronte di 37.508 tamponi contro i 17.984 del giorno prima. In lieve calo i ricoveri in terapia intensiva: -3, con il totale che scende a 185. Ancora in aumento invece i pazienti negli altri reparti: +52, in totale 2.223.

VACCINI - Oggi sono state inoculate 13.467 dosi, tra cui a 7.214 over 80. A 3.143 è stata somministrata la seconda dose.

Dall'inizio della campagna sono state inoculate 455.730 dosi, delle quali 146.312 come richiami, corrispondenti al 77,7% delle 586.770 finora disponibili per il Piemonte. (ANSA).