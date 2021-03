'Allenare l'inallenabile', la sfida di Berruto ad Area X

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Si può allenare l'inallenabile? La domanda è il punto di partenza del secondo incontro sull'importanza di "Essere antifragili", ciclo di lezioni che l'ex allenatore della Nazionale italiana di pallavolo Mauro Berruto propone in streaming da Torino.

L'evento, in programma il 9 marzo alle 18,30, si svolge ad Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura dedicata alla cultura della protezione. Viene trasmesso in streaming sul sito ansa.it e su quello del Gruppo Intesa Sanpaolo. "L'esperienza di un violinista e una squadra di pallavolo - anticipa Berruto - ci insegneranno che il segreto per riuscire nelle sfide della vita è farsi trovare pronti e che essere antifragili è questione di allenamento". (ANSA).