Rinaudo, campagna over 80 altro impegno difficile

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - La vaccinazione degli over 80, in Piemonte, è "dal punto di vista organizzativo un altro impegno difficile, ma che affrontiamo con la consapevolezza di farcela".

Il commissario dell'area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi regionale, Antonio Rinaudo, commenta così il via della campagna vaccinazioni per la popolazione più anziana.

"Abbiamo mezzi, uomini e strutture per arrivare a quello che per noi è un obiettivo importante - aggiunge Rinaudo -: superare le 10 mila vaccinazioni al giorno e chiudere le vaccinazioni degli over 80 e dei disabili nel giro massimo di un mese, per affrontare subito le categorie che seguono, a partire dagli over 70". (ANSA).