Sciatore travolto da valanga a Bardonecchia,salvato da compagni

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Uno sciatore travolto da una valanga è stato salvato questa mattina dal Soccorso Alpino è a Bardonecchia, in provincia di Torino.

L'uomo stava sciando fuoripista quando una slavina si è staccata tra il Passo della Gallina e la Punta delle Quattro Sorelle colpendolo e trascinandolo a valle per centinaia di metri.

Gli amici che erano con lui lo hanno estratto dalle neve, ma lo sciatore ha riportato diversi traumi. L'elisoccorso del 118 lo ha stabilizzato e trasportato in ospedale. (ANSA).