Candiolo 'in rosa', al via 3/a edizione Life is Pink

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro lancia, durante tutto il mese di ottobre, LIFE IS PINK, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili. Giunta alla terza edizione, l'iniziativa ha permesso finora di raccogliere circa 400mila euro, attraverso una serie di eventi e momenti dedicati. Anche quest'anno, il progetto "in rosa" vedrà il coinvolgimento di aziende e partner, che scelgono di schierarsi in prima linea al fianco della Fondazione. Prevista anche la partecipazione di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, a partire dalla madrina della Fondazione, la showgirl Cristina Chiabotto, che attraverso la campagna social dedicata sostengono la Fondazione con la promozione della speciale maglietta e della shopper con il cuore rosa.

Il "mese rosa" è iniziato giovedì primo ottobre con l'accensione in rosa della Mole Antonelliana, alla quale ha partecipato il direttore scientifico dell'Istituto di Candiolo, professoressa Anna Sapino, insieme a quattro giovani ricercatrici. Tra le iniziative principali dedicate alla campagna 2020, c'è la Pro-Am della Speranza "The Green is Pink".

Il 13 ottobre al Royal Park I Roveri, il 13 ottobre è in programma la 21esima edizione, a cui partecipano 18 squadre, in rappresentanza di altrettante aziende che hanno aderito all'iniziativa benefica. Durante la gara, tra una buca e l'altra, i giocatori delle squadre in campo possono gustare piatti in abbinamento a vini e cocktail, preparati da alcuni dei più grandi chef della nostra regione, per un break speciale in collaborazione con Città del Gusto Torino - Gambero Rosso.

(ANSA).